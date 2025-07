Il social housing mai nato | 126 milioni per un quartiere che non c' è

Il social housing mai nato: un investimento di 126 milioni per un quartiere che non decolla. Doveva essere un'oasi di affitti calmierati e servizi, ma si è trasformato in uno scavo abbandonato, circondato da infrastrutture nuove ma prive di vita. Un fallimento che solleva domande su pianificazione e priorità, lasciando i residenti con più incognite che speranze. È il simbolo di un progetto fallito che merita attenzione e riflessione.

Doveva essere un quartiere di social-housing, e perciò affitti calmierati per giovani famiglie, con tanto di scuola, con il colpo di scena di trovarsi, però, di trovarsi in un'area industriale inquinata. Oggi è uno scavo abbandonato circondato da strade, parcheggi e rotonde nuove di zecca che non. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: social - housing - quartiere - nato

Regione, approvato lo schema per il programma 'Social Housing 2023': "Diritto alla casa perno della coesione sociale" - La Regione ha approvato lo schema per il programma "Social Housing 2023", fondamentale per garantire il diritto alla casa e promuovere la coesione sociale.

Alla conferenza stampa di ieri, a cui hanno partecipato la nostra vice-direttrice e la referente housing, è stato presentato il progetto “Vicini d’estate”, promosso dal Comune di Pavia. Un progetto nato per dare sostegno agli anziani in situazione di bisogno duran Vai su Facebook

Il social housing mai nato: 126 milioni per un quartiere che non c'è; Il contest per creare servizi per la città nel quartiere appena nato; In nome della sostenibilità nuovi servizi al Villaggio Barona a Milano.

Social housing, cos'è e come funziona Agenzia di stampa Italpress ... - Social housing, come funziona e differenze con le case popolari Chiarito che cos’è e da dove arrivano i fondi per la realizzazione o il recupero degli edifici, cerchiamo di capire come funziona ... Segnala italpress.com

Social Housing in quartiere Sarpi, Milano - Targatocn.it - Il quartiere è un pacifico melting pot culturale tra Asia e Italia, tra tradizione e modernità l Quartiere Sarpi, Milano, include quella che ormai è definita la Chinatown milanese. Come scrive targatocn.it