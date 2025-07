Large language model e benchmark come facciamo a misurare quanto l' intelligenza artificiale è intelligente?

Nel mondo dell'intelligenza artificiale, misurare la vera capacità dei large language model rappresenta una sfida complessa e affascinante. I benchmark sono strumenti fondamentali per valutare le prestazioni, ma presentano pro e contro che meritano attenzione. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale si evolve rapidamente, capire come e quanto questa tecnologia sia “intelligente” diventa essenziale per guidarne lo sviluppo etico e innovativo. Scopriamo insieme come navigare questa frontiera.

Pro e contro dei benchmark, gli strumenti con cui si cerca di valutare ciò che sta diventando sempre più difficile da valutare: il livello raggiunto dai large language model. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Large language model e benchmark, come facciamo a misurare quanto l'intelligenza artificiale è “intelligente”?

