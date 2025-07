Prezzo delle sigarette in aumento per sostenere l’Ue accise su del 139%

Il prezzo delle sigarette potrebbe presto aumentare, un nuovo capitolo imposto dall’Europa per finanziare le proprie iniziative. Con una proposta che vede un incremento delle accise del 139%, si apre uno scenario di maggiori costi per i fumatori italiani. Questa mossa, presentata il 16 luglio ai commissari europei, non è solo una questione di salute ma anche di bilancio, poiché l’UE pensa di trattenere parte del gettito. Ecco cosa ci aspetta...

