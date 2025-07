In Onda Bersani perde il controllo contro Vannacci | Il generale glabro che

In un clima di discussione acceso e battute al vetriolo, “In Onda” su La7 svela le tensioni tra Bersani e Vannacci, mentre Elon Musk apre nuove frontiere con l’America Party. L’Italia guarda da vicino queste dinamiche di potere e audacia che potrebbero rivoluzionare il panorama politico. Tra ospiti illustri e analisi approfondite, il programma promette di far luce su chi davvero sta plasmando il futuro della politica, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso.

L’audacia di Elon Musk non conosce limiti e ora è giunta a concepire la fondazione di un nuovo partito, America Party, l’ennesima sfida al sistema politico americano. In Italia c’è chi vorrebbe prendere spunto e agire in modo analogo, come il generale Roberto Vannacci e di questo si discute a “In Onda”, il programma di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Tra gli ospiti c’è, in collegamento, Pier Luigi Bersani, ex-segretario del Pd. Si parte da un’intervista fatta a Vannacci in cui gli si chiede se Italia Sovrana potrebbe essere il nome giusto per il suo partito e lui cerca di dribblare: "Italia Sovrana certamente, assolutamente si. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it