Mosca impegnati per aumento turisti in nuovo resort Corea Nord

Mosca si impegna a promuovere il nuovo resort di Wonsan Kalma, in Corea del Nord, come meta privilegiata per i turisti russi. Durante un incontro con il ministro nordcoreano Choe Son Hui, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha espresso la ferma convinzione che sempre più viaggiatori russi sceglieranno questa affascinante destinazione, contribuendo a rafforzare i legami tra i due Paesi e a valorizzare il turismo internazionale. Con ogni sforzo, Mosca punta a rendere questa meta un punto di riferimento nel panorama turistico globale.

Mosca contribuirà ad aumentare i flussi turistici verso il nuovo grande resort nordcoreano di Wonsan Kalma, sulla costa orientale del Paese, inaugurato il mese scorso dal leader Kim Jong-un: lo ha detto il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, durante un incontro con il suo omologo nordcoreano Choe Son Hui. Lo riporta la Tass. "Sono sicuro che i turisti russi cercheranno di venire qui sempre di più - ha affermato Lavrov -. Contribuiremo in ogni modo possibile creando le condizioni necessarie, inclusi i voli". La zona turistica di Wonsan è capace di ospitare circa 20.000 visitatori ed è la prima di varie strutture che saranno realizzate su larga scala, secondo l'agenzia ufficiale Kcna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca, impegnati per aumento turisti in nuovo resort Corea Nord

