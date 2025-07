La Corale Rossini Nel ’55 andò in Galles e fu il primo trionfo per Pavarotti

Settant’anni fa, la Corale Rossini fece il suo grande debutto internazionale a Llangollen, in Galles, segnando un trionfo leggendario per Pavarotti e lasciando un’impronta indelebile nella storia corale. Un’impresa epica fatta di viaggi estenuanti, entusiasmo contagioso e melodie che conquistarono il mondo. Scopri come questa avventura si trasformò in un’epica vittoria, aprendo le porte a una carriera straordinaria e a sogni senza confini.

Fu un’impresa epica. Nell’estate del 1955, settant’anni fa, 55 coristi della ‘Rossini’ partirono per Llangollen, in Galles, per partecipare al celebre concorso internazionale dedicato alle corali. Viaggiarono per due giorni in scomodissimi vagoni di terza classe, su sedili di legno, ma erano tutti carichissimi e pieni di entusiasmo: scherzavano, ridevano, erano felici, cantarono perfino per i doganieri di Calais che li fermarono per i controlli di routine, intonando "Beviam, beviam" dall’ "Ernani" di Verdi. Fra i 55 prodi cantori della corale Rossini c’erano anche Fernando Pavarotti, il fornaio tenore, e suo figlio Luciano, un ragazzone che non aveva ancora compiuto vent’anni ma già faceva ‘sentire’ la sua voce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Corale Rossini. Nel ’55 andò in Galles e fu il primo trionfo per Pavarotti

In questa notizia si parla di: rossini - corale - galles - andò

La Corale Rossini. Nel ’55 andò in Galles e fu il primo trionfo per Pavarotti.