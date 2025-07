Caccia ai rapinatori collana sfilata a un anziano

Una mattina drammatica a Castelfidardo: due minorenni italo-tunisini hanno messo a segno una rapina lampo, sfilando la collana a un anziano davanti alla ferramenta del Cerretano. Questo episodio si inserisce in un’ondata di violenza che da mesi scuote la Valmusone, con episodi sempre più audaci e allarmanti. La caccia ai rapinatori è in pieno corso: i carabinieri sono sulle loro tracce, ma il fenomeno richiede risposte immediate e decise.

Una rapina lampo, da choc per la titolare della ferramenta del Cerretano di Castelfidardo l’altra mattina, in pieno giorno dunque, da parte di due italo-tunisini, minorenni, sulle cui tracce ci sono giĂ i carabinieri. Un episodio che si colloca al culmine di una escalation di violenza che va avanti da mesi da parte di soliti noti, che sta scuotendo la Valmusone. Non sarebbe poi nemmeno l’unico episodio segnalato ai militari nella stessa giornata: una rom, con la collaudata tecnica dell’abbraccio, usando una scusa è riuscita a sfilare una collana d’oro a un anziano che si godeva il mare a Marcelli di Numana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia ai rapinatori, collana sfilata a un anziano

