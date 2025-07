Re Carlo non aiuta Harry e Meghan Markle | loro licenziano sei persone

Re Carlo non aiuta Harry e Meghan Markle, che si trovano ormai in difficoltà economiche. Da quando il sovrano ha sospeso lo stipendio al figlio, i Sussex si sono trovati a dover licenziare sei persone e cercano di mantenere il loro stile di vita grazie ai successi commerciali della Duchessa. La distanza tra i due si fa sempre più evidente, lasciando Harry e Meghan soli nel loro percorso incerto.

