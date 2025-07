Ragnoliade, tra sport e amicizia.

Pronti a vivere due settimane di emozioni, amicizia e sana competizione? La 37ª Ragnoliade sta per aprire i battenti nel cuore del quartiere Ragnola, un evento che unisce sport e inclusione tra bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. Con oltre 200 partecipanti, la manifestazione promette momenti indimenticabili dal 12 al 26 luglio, a partire dalla cerimonia inaugurale di sabato sera. Un’occasione unica per crescere, divertirsi e condividere valori preziosi.

Si alza il sipario sulla 37esima edizione della Ragnoliade, la storica mini-olimpiade dedicata a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, che animerà il quartiere Ragnola dal 12 al 26 luglio con sport, inclusione e tanto divertimento. Si parte sabato alle ore 21, con la tradizionale cerimonia inaugurale, presso il campo comunale di atletica. L’ accensione ufficiale della fiamma olimpica darà il via alla manifestazione, che quest’anno conta oltre 200 iscritti provenienti da tutta la città e non solo. Due settimane intense, durante le quali i giovani atleti si cimenteranno in diverse discipline: atletica leggera con salto in lungo, corsa, staffetta e, come novità 2025, il lancio del vortex; torneo di bocce in collaborazione con la Bocciofila locale, tornei di pallavolo per bambine e calcio per bambini nel campo parrocchiale della chiesa Sacra Famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it