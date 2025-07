Corriere dello Sport | Galatasaray all’assalto di Osimhen | offerta da 75 milioni oggi la possibile svolta

Il mercato si infiamma con il Galatasaray deciso a mettere le mani su Victor Osimhen. Dopo aver presentato un'offerta da 75 milioni di euro al Napoli, il club turco punta a superare le concorrenti e fare la svolta definitiva. La trattativa entra nel vivo: sarà questa la volta buona per il trasferimento? Restate sintonizzati, perché il futuro dell’attaccante potrebbe cambiare oggi stesso.

Il Galatasaray alza il tiro e si avvicina sempre di più a Victor Osimhen. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club turco ha presentato ieri sera una proposta da 75 milioni di euro al Napoli, articolata in due tranche: 40 milioni subito, altri 35 garantiti per il 2026 (eventualmente suddivisi in due rate da 17,5 milioni, ciascuna coperta da garanzie bancarie individuali). È questa la mossa che potrebbe cambiare il destino dell'attaccante nigeriano, desideroso di vestire la maglia giallorossa.

