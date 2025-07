Trevisani elogia | Esposito e Piccoli farebbero fortune del Cagliari!

Riccardo Trevisani esalta le potenzialità di Esposito e Piccoli, due talenti che, secondo lui, farebbero davvero sfracelli al Cagliari. Con entusiasmo e convinzione, il commentatore sottolinea come questa coppia potrebbe diventare una vera e propria arma segreta per il club sardo, portandolo a nuovi traguardi. E se questa combinazione si concretizzasse, le sorti del Cagliari potrebbero cambiare radicalmente, aprendo un nuovo capitolo di successi.

Riccardo Trevisani si è espresso in maniera molto entusiasta nei riguardi di Sebastiano Esposito, facendo particolare riferimento all'ipotesi di un suo approdo al Cagliari. Di seguito il suo pensiero. IL RAGIONAMENTO – Riccardo Trevisani si è così pronunciato a Cronache di Spogliatoio sul possibile passaggio di Sebastiano Esposito al Cagliari: «Quella formata da Piccoli ed Esposito sarebbe una bellissima coppia. Il primo ha rischiato di far segnare sei gol a Lautaro contro il Fluminense, e quest'ultimo poco prima stava giocando con Thuram, non con uno qualsiasi. Si tratta di una situazione che può portare beneficio a Piccoli, grazie ai movimenti, alla qualità e alla visione di gioco di Esposito.