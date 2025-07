Il sole su ‘Casa Mia’ Fotovoltaico hi-tech investiti 80mila euro

Il sole splende ancora più forte sulla casa di riposo Casa Mia di via Curiel, grazie all’innovativo impianto fotovoltaico da 80mila euro che trasforma l’energia solare in un investimento sostenibile e strategico per il futuro. Un simbolo di progresso e attenzione all’ambiente, inaugurato alla presenza di autorità e cittadini, pronto a illuminare i giorni di chi trascorre qui la propria serenità. La rivoluzione energetica è iniziata: scopriamo insieme come questa innovazione cambierà il modo di vivere e pensare all’energia.

La struttura è la stessa, ma chi sale oggi sul tetto della casa di riposo Casa Mia di via Curiel trova qualcosa di diverso. I segni del tempo hanno lasciato spazio a superfici nuove e orientate al futuro: un moderno impianto fotovoltaico, inaugurato ufficialmente ieri mattina alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, degli assessori Giuseppe Petetta e Angelica Sansavini, della coordinatrice del quartiere Resistenza Gabriella Maldini. "Avevamo i pannelli da circa 25 anni – spiega il direttore della struttura, Giovanni Benini – e dopo il loro naturale ciclo abbiamo deciso di effettuare un investimento significativo, installando dispositivi all’avanguardia per un costo complessivo di circa 80mila euro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sole su ‘Casa Mia’. Fotovoltaico hi-tech, investiti 80mila euro

In questa notizia si parla di: casa - fotovoltaico - sole - tech

Pulsee Luce e Gas lancia Casa Futura: focus sul fotovoltaico domestico - Pulsee Luce e Gas di Axpo Italia presenta Casa Futura, un innovativo programma dedicato all’efficienza energetica domestica.

Stai pensando di installare un impianto fotovoltaico? Visita il nostro sito web o contattaci www.anfratech.com 800 88 00 33 [email protected] #anfratechgreen #anfratech Vai su Facebook

Il sole su ‘Casa Mia’. Fotovoltaico hi-tech, investiti 80mila euro; Come rendere sostenibile la propria casa: il Sole e Huawei LUNA S1; Duferco, siglato accordo con Ansaldo Green Tech per l’idrogeno in Sicilia.

Recensione Kit fotovoltaico EcoFlow STREAM da 900W in offerta a 474 euro - 200W e con batteria opzionale, facile da montare e collegabile direttamente ad una presa di corrente della tua abitazione ... Lo riporta today.it

Contro il caldo, il fotovoltaico da balcone: usiamo il sole per crearci da soli l’energia - C’è però una soluzione: usare il sole per crearsi da soli l’energia per il condizionatore usando senza usare combustibili fossili e senza fare aumentare la bolletta. ilfattoquotidiano.it scrive