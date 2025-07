Vecchietta ripulita di 20mila euro | la banda nei guai

Una triste vicenda che mette in luce l'astuzia delle truffe online e telefoniche, questa volta a danno di una pensionata di 70 anni. I malviventi, spingendo la vittima a effettuare cinque bonifici per un totale di 20mila euro, hanno tentato di ridurre in nulla il suo patrimonio con inganni sottile. Fortunatamente, i carabinieri di Seregno sono intervenuti rapidamente, rintracciando e denunciando i responsabili. La sicurezza delle nostre persone anziane deve essere sempre al primo posto.

Hanno spinto una pensionata a effettuare cinque bonifici, per un totale di 20mila euro, convincendola che si trattava del modo migliore per salvare il suo patrimonio. I cinque malviventi sono stati rintracciati dai carabinieri della Compagnia di Seregno e denunciati alla Procura della Repubblica con l’accusa di truffa aggravata al termine di indagini velocissime. I fatti risalgono ad aprile. La donna, una 70enne residente in città, ha ricevuto una telefonata piuttosto insolita. Un uomo, che si è qualificato come operatore bancario, le ha spiegato che erano stati rilevati tentativi di accesso fraudolento al suo conto corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vecchietta “ripulita“ di 20mila euro: la banda nei guai

