Sparatorie per strada a Rozzano Giro di vite sullo spaccio di droga

Tensione crescente a Rozzano, dove le recenti sparatorie legate allo spaccio hanno acceso i riflettori sulle attività illegali nel territorio. Le forze dell'ordine intensificano i controlli, e la presenza di baby pusher e manovalanza nordafricana si riduce, segno di un'imminente svolta nelle operazioni. Tra i residenti si diffonde un senso di sollievo, alimentato dalla speranza di una città più sicura e libera dalla piaga dello spaccio.

Mentre proseguono le indagini sulle tre sparatorie che hanno coinvolto pusher nordafricani, a Rozzano la pressione sulla rete dello spaccio si fa sentire: le forze dell’ordine presidiano il territorio. Da alcuni giorni nelle strade del Comune alle porte di Milano, i cosiddetti "baby pusher" e la manovalanza legata allo spaccio - in prevalenza di origine nordafricana - sembrano spariti. Nel frattempo, tra i residenti si parla apertamente di sgarri tra bande rivali. "Purtroppo a Rozzano la droga c’è sempre, e a gestire il piccolo spaccio sono i ragazzini o gli immigrati nordafricani. Ma si tratta solo dell’ultimo anello di una catena molto più strutturata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sparatorie per strada a Rozzano. Giro di vite sullo spaccio di droga

