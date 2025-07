Posti auto nell’ex distributore In attesa delle ricariche elettriche

Nell’ex distributore di via Flaminia a Palombina Vecchia, si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza del grande piazzale, che ora offre circa 40 posti auto. Questo spazio, strategico per la comunità, si prepara a diventare un punto di riferimento per chi desidera sostare prima delle ricariche elettriche, in attesa dell’installazione delle nuove colonnine. E nelle prossime settimane, il parcheggio tornerà a essere un’area funzionale e sicura per tutti.…

Accordo Comune-IPlanet per il ripristino di alcuni stalli di sosta per il mare nella vecchia stazione di servizio Erg di via Flaminia, a Palombina Vecchia. Sono stati infatti completati i lavori di messa in sicurezza del grande piazzale, che ora permetteranno una capienza di circa 40 veicoli. Nelle scorse settimane – nell'attesa della realizzazione dell'impianto con le colonnine di ricarica delle auto elettriche anticipata dal Carlino –, la proprietà dell'area ha rimosso le pompe di benzina e ha posto recinzioni attorno al vecchio box del benzinaio. Area liberata, dunque, e messa a disposizione dei bagnanti, dopo che ieri il sindaco Stefania Signorini ha firmato l'apposita convenzione che consente l'utilizzo dello spazio come parcheggio pubblico fino al 30 settembre.

