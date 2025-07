Meteo le previsioni in Campania per sabato 12 luglio 2025

Preparati a vivere una giornata estiva perfetta in Campania! Sabato 12 luglio 2025 si preannuncia un cielo sereno e temperature piacevoli, ideali per una gita o un momento di relax al sole. Con venti moderati provenienti da Sudovest e zero allerta meteo, potrai goderti al massimo questa giornata soleggiata. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per tutta la regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 12 luglio 2025.  Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarĂ di 30°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterĂ a 3956m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarĂ di 32°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterĂ a 3889m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per sabato 12 luglio 2025

