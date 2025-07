Borgo Sonoro celebra il paesaggio collinare

Borgo Sonoro, il festival che da 25 anni trasforma il paesaggio collinare in un palcoscenico di emozioni, torna dal 2 al 23 agosto con otto appuntamenti unici nei più affascinanti Comuni della zona. Musica, meraviglia e natura si incontrano in location da sogno, portando sul palco artisti di fama internazionale come Ebbanesis, Surealistas e Baro Drom Orkestar. Preparati a vivere un’estate indimenticabile all’insegna del ritmo e della bellezza!

Dal 2 al 23 agosto, 8 date in 8 luoghi diversi nei Comuni di Roncofreddo, Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Savignano e Sogliano. Il tutto nel segno della musica e della meraviglia del paesaggio. Pratagonisti saranno Ebbanesis, Surealistas, Tiger Dixie Band, Carlo Aonzo, Musica di Ripostiglio, Baro Drom Orkestar, Colectivo73, Quartetto Eos. Questa l'essenza di Borgo Sonoro, un festival che nei suoi 25 anni di attività è costantemente cresciuto pur rimanendo fedele all'idea di tutela del territorio e di vivibilità della collina. Per festeggiare degnamente i 25 anni del festival, direzione guidata da Valeria Mordenti e Cristina Minotti e presentata nella casa dell'Upupa di Adele Fioravanti a Sorrivoli di Roncofreddo.

