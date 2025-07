Fabbrica del Vapore Viola e Buzzati | dialogo tra maestri

della straordinaria collaborazione tra due grandi maestri della letteratura e dell’arte, rivivendo un dialogo intimo e suggestivo che attraversa decenni. La mostra “Storia di un cavallino e di un temporale” invita il pubblico a immergersi nell’immaginazione di Viola, ispirato dalle parole di Buzzati, creando un ponte tra realtà e sogno. Un’occasione imperdibile per scoprire un’affascinante sinfonia di creatività e poesia.

È stata inaugurata ieri la mostra "Storia di un cavallino e di un temporale", dedicata a Giuseppe Viola, alla Fabbrica del Vapore di Milano (fino all'8 agosto, spazio Messina) un progetto espositivo co-prodotto con Archivio Storico Giuseppe Viola. La mostra svela circa venti opere realizzate da Viola ispirandosi a un racconto scritto appositamente per lui da Dino Buzzati nel 1969. L'esposizione offre un'occasione unica per ammirare le opere originali in dialogo diretto con il testo letterario che le ha ispirate. Il percorso espositivo si sviluppa come un intreccio tra pittura e parola scritta: i visitatori potranno leggere il racconto di Buzzati, osservare le tele a cui si riferisce e approfondire, la nascita dell' Imagismo, corrente pittorica fondata dallo stesso Giuseppe Viola insieme a Dino Buzzati.