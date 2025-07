Il caso del Polo della Moda Sacconi punta l’indice | | Sbagliato esaperare i toni

Nel caso del Polo della Moda Sacconi, è importante evitare di esasperare i toni e mantenere un dialogo costruttivo. La controversia con MaxMara, infatti, ha visto una rappresentanza sindacale limitata e una significativa parte dei lavoratori che ha difeso l’attuale organizzazione. In questo scenario, la posizione dell’amministrazione comunale appare più equilibrata, cercando di favorire un confronto sereno e produttivo tra le parti coinvolte.

Nella vicenda MaxMara, un solo sindacato, la Cgil, ha esasperato i toni partendo da una normale controversia sulle pause di lavoro. Lo sciopero ha raccolto la adesione minoritaria di un terzo dei lavoratori (cinquanta) mentre un altro terzo (settanta) ha addirittura sottoscritto una lettera di difesa della attuale organizzazione del lavoro in azienda. L’amministrazione comunale è parsa invece schierarsi a priori con le contestazioni alimentando un clima divisivo". Così Maurizio Sacconi, già ministro del lavoro nel quarto governo Berlusconi (20082009), in una intervista al quotidiano online Beemagazine commenta le recenti vicende che hanno riguardato il marchio della moda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il caso del Polo della Moda. Sacconi punta l’indice:: "Sbagliato esaperare i toni"

In questa notizia si parla di: toni - sacconi - caso - polo

Polo della Sostenibilità Ambientale Vai su Facebook

Il caso del Polo della Moda. Sacconi punta l’indice:: Sbagliato esaperare i toni.

Il caso del Polo della Moda. Sacconi punta l’indice:: "Sbagliato esaperare i toni" - L’ex ministro del lavoro del governo Berlusconi critica la Cgil ma anche l’amministrazione comunale "Un patrimonio industriale è di tutti, non se ne colpisce la reputazione per una controversia ordina ... Da msn.com

Toni Kroos becomes Marc O'Polo Testimonial - Ansa.it - Toni Kroos, Germany’s most successful footballer and one of the best in the world, becomes the new menswear testimonial for Marc O'Polo. Lo riporta ansa.it