sondaggi politici tonfo di meloni che perde oltre 1 punto mentre conte avanza

Fratelli d’Italia è in forte calo: il partito della premier Giorgia Meloni ha perso il -1,2% dall’ultima rilevazione, andando al 29,1%. Se FdI piange, il Partito Democratico non ride: la formazione di Elly Schlein cala del -0,3% andando al 22,3%. Buone notizie per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che incassando il +0,5% va al 12,7%. Perché FdI perde consenso. Il drastico calo di FdI può essere spiegato avanzando alcune ipotesi. Per prima cosa, il periodo delle dichiarazioni dei redditi ha costretto gli italiani a un bagno di realtà, cioè ad affrontare una situazione economica tutt’altro che rosea; Si somma il fatto che l’estate porta con sé frustrazione per molti: come emerso da una indagine commissionata a Emg Different, 8,4 milioni di italiani (oltre il 14%) non andrà in vacanza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it