Riccardo è sotto la sabbia | l' allarme del fratellino la corsa disperata per salvarlo e le urla della madre

Un pomeriggio di svago si è trasformato in una tragedia improvvisa sulla spiaggia di Montalto di Castro, dove Riccardo, un giovane di 17 anni, ha perso la vita sotto le sabbie mentre giocava. La corsa disperata del fratellino di 5 anni, l’allarme lanciato e le urla della madre hanno scosso tutti, lasciando un ricordo indelebile di quanto possa essere pericoloso il gioco innocente. Questa storia ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza in spiaggia.

"Riccardo è sotto la sabbia". A lanciare l'allarme in quella giornata di vacanza che si è trasformata in un incubo è stato il fratellino di appena 5 anni del 17enne morto sotto la sabbia mentre scavava per gioco un tunnel sulla spiaggia libera di Montalto di Castro. In località Le Casalette, nei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

