Dal caso Pamela all’arresto per droga Nuovi guai per Vincenzo Marino

Dal caso Pamela all'arresto di Vincenzo Marino, detto "lo zio", i guai sembrano non finire. Dopo aver testimoniato nel processo contro Innocent Oseghale, accusato del drammatico delitto di Pamela Mastropietro, ora si trova coinvolto in un'operazione antidroga che ha portato all’arresto di quattordici persone. Un nuovo capitolo inquietante nella sua intricata vicenda giudiziaria, che mette in luce le complesse connessioni tra cronaca e criminalità. La sua storia è tutt’altro che conclusa.

Aveva testimoniato nel processo di primo grado a carico di Innocent Oseghale per il massacro di Pamela Mastropietro, sostenendo che in carcere il nigeriano gli aveva confessato di aver compiuto il delitto. Ora si trova al centro di un’operazione che mercoledì scorso ha portato all’arresto di quattordici persone, accusate di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lui è Vincenzo Marino, detto "lo zio", ed è il principale personaggio di quello che per la Dda di Ancona e la Squadra Mobile di Ascoli è un vasto giro di droga che coinvolge in particolare il litorale sambenedettese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal caso Pamela all’arresto per droga. Nuovi guai per Vincenzo Marino

In questa notizia si parla di: pamela - arresto - droga - vincenzo

