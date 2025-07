Psicofarmaci illegali è allarme Il vero boom tra le studentesse

Un allarme crescente scuote il Fermano: tra i giovani under 20, aumenta preoccupantemente l’uso di psicofarmaci illegali, droghe e alcol. La relazione del Parlamento per il 2024 evidenzia un trend allarmante, soprattutto tra le studentesse, con un incremento dei consumi di cocaina, stimolanti e allucinogeni rispetto al 2022. Un problema che richiede attenzione immediata e interventi concreti per proteggere le nuove generazioni.

Aumenta il consumo di droghe e alcol tra i giovani del Fermano sotto i 20 anni. E’ questo il drammatico dato che emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, relativamente al 2024. Rispetto al 2022, crescono le percentuali di studenti tra i 15 e i 19 anni che riferiscono di aver usato almeno una volta nel corso dell’anno cocaina (dall’1,8% al 2,2%), stimolanti (dal 2,1% al 2,9%), allucinogeni (dall’1,6% al 2%) e nuove sostanze psicoattive (dal 5,8% al 6,4%). Numeri impressionanti perché Il 39% di chi fa uso di cocaina si è avvicinato a questa droga prima dei 15 anni, 1200 studenti hanno consumato alcol almeno 20 volte negli ultimi 30 giorni, e più del 30% degli studenti annovera l’ubriacatura esordio prima dei 15 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Psicofarmaci illegali, è allarme. Il vero boom tra le studentesse

