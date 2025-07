Calciomercato Juve doppio colpo Conceicao e Sancho? Pedullà rivela | La strategia è questa Annuncio sulle mosse bianconere

Il calciomercato della Juventus si anima con voci di un possibile doppio colpo di grande impatto: Conceicao e Sancho. Secondo Alfredo Pedullà , la strategia bianconera è chiara e mirata a rafforzare il reparto offensivo con tempi stretti, sfruttando le finestre di mercato. Ma quali sono i dettagli e le mosse che potrebbero cambiare le sorti della prossima stagione? Scopriamolo insieme, perché questa potrebbe essere la svolta decisiva per la Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, ci sarĂ il doppio colpo Conceicao e Sancho? L’esperto di mercato Alfredo PedullĂ ha svelato questa strategia dei bianconeri. Attraverso il proprio profilo X, il giornalista Alfredo PedullĂ ha svelato la strategia della Juventus per il doppio colpo Sancho Conceicao. Queste le sue parole. PAROLE – « Juventus: quattro giorni per risolvere Conceicao, poi la clausola passa da 30 a 45 milioni. I contatti con Sancho sono straconfermati, il resto lo vedremo. La Juventus ha almeno tre esterni, alti o bassi, sul mercato oppure vicini alla cessione. La strategia è questa». Il calciomercato Juve per l’attacco si gioca su un doppio, ambizioso tavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, doppio colpo Conceicao e Sancho? PedullĂ rivela: «La strategia è questa». Annuncio sulle mosse bianconere

