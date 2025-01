Lapresse.it - Atalanta, Inter, Juventus e Milan: chi trionferà nella Supercoppa?

Sta per alzarsi il sipario sulla, la competizione che vedrà protagoniste. Le quattro grandi del calcio italiano si contenderanno il prestigioso trofeo, giunto alla sua 37ª edizione, sul terreno di gioco dell’Al-Awwal Park di Riyadh.Il torneo prenderà il via il 2 gennaio con il match inaugurale tra, seguito dalla sfida trail 3 gennaio. La finale, che decreterà la squadra vincitrice, è in programma il 6 gennaio.La novitàUno degli elementi distintivi della competizione sarà l’assegnazione del premio EA SPORTS FC Player Of The Match, destinato al calciatore che si distinguerà maggiormente in ciascuna delle tre partite. La selezione del vincitore si baserà su un’analisi avanzata dei dati, effettuata grazie alla tecnologia di Stats Perform.