Oasport.it - A che ora Musetti-Diallo, ATP Hong Kong 2025: dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Leggi su Oasport.it

Domani, giovedì 2 gennaio, Lorenzofarà il proprio esordio nell’ATP250 di. Il toscano, in qualità di testa di serie n.2, affronterà il canadese Gabriel, proveniente dalle qualificazioni. Non sarà sicuramente una partita semplice per il n.17 del mondo, trattandosi di un avversario scomodo per il carrarino e anche in considerazione di una superficie (cemento outdoor), non la preferita dell’italiano.Sarà interessante capire se Lorenzo avrà un rendimento più continuo nel proprio tennis e il termometro della situazione sarà nel rendimento di servizio e dritto. Se l’azzurrosse giocare in maniera propositiva, allora avrà opportunità per imporsi, in caso contrario potrebbe rischiare al cospetto di un tennista come.Parliamo di un giocatore molto abile nella combinazione servizio-dritto, che quindi ben si sposa con la velocità del campo.