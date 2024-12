Ilrestodelcarlino.it - Uil, timori sulla legge di bilancio: "Richieste rimaste inascoltate. Così l’impatto sarà devastante"

"A valle dell’approvazione delladi2025, appena varata dal Governo, condividiamo le preoccupazioni della politica locale sulnegativo che i tagli ai Comuni produrranno". Con queste parole Roberto Rinaldi, coordinatore Uil Modena, riaccende i riflettori sul tema e parla chiaro: "A breve – dice il sindacalista – analizzeremo e discuteremo le proposte della giunta modenese suldel Comune capoluogo, consapevoli del fatto che si partirà con un handicap dovuto ai mancati trasferimenti che purtroppo interesseranno anche le Regioni. Dovremmo affrontare il nodo Seta, le politiche abitative sempre più centrali per una Modena meno attrattiva per lavoratori pubblici e privati e per studentesse e studenti registrato un costo della vita sproporzionato rispetto ai salari, la maggior richiesta di assistenza soprattutto della popolazione anziana.