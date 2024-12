Sport.periodicodaily.com - Seconda semifinale Supercoppa Italiana 2025: le probabili formazioni di Juventus vs Milan:

Gara valida per ladella. La grande classica del calcio nostrano mette in palio un posto nella finale del primo trofeo stagionale al quale sia bianconeri che rossoneri danno la caccia.vssi giocherà venerdì 3 gennaioalle ore 20 presso il Kingdom Arena di Riyad in Arabia Saudita.: COME ARRIVANOI bianconeri si aggiudicati il diritto di disputare questa competizione grazie alla conquista della Coppa Italia contro l’Atalanta in finale. Non è un buon momento per la squadra di Thiago Motta, ancora imbattuta in campionato, ma distante ben dieci lunghezze dal vertice a causa dei troppi pareggi fin qui collezionati, ben 11 su diciannove partite. Lapotrebbe cosi riscattare una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative.