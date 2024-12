.com - Roma, tenta rapina a volto coperto: arrestata 41enne

Unafallita ha portato all’arresto di una donna di 41 anni la scorsa notte a, nel quartiere Alessandrino. Intorno all’una, unaè entrata in un bar di via Casilina con il, minacciando il titolare con una pistola nascosta sotto la giacca e intimandogli di consegnare l’incasso.ta, la reazione dei presenti sventa il colpoL’episodio si è sin pochi minuti. La donna, convinta di riuscire nel suo intento, si è però trovata di fronte alla reazione decisa di alcuni presenti nel locale. Il gruppo è riuscito a disarmarla e a bloccarla fino all’arrivo delle forze dell’ordine, immediatamente allertate dal titolare, un cittadino del Bangladesh.L’intervento dei carabinieri e l’arrestoSul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, che hanno preso in consegna la donna e l’hanno condotta in caserma.