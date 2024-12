Ilrestodelcarlino.it - La vincita di fine anno: centrato il ‘10’ da 32mila euro

Gambettola (Forlì-Cesena), 30 dicembre 2024 – Dicembre fortunato in Romagna e nelle Marche. Dopo la vittoria di 6 milioni dia Misano e di 100milanel Pesarese, arriva un altro colpo, questa volta a Gambettola. La tabaccheria fortunata è quella di Piazza Aldo Moro 2C, vicino a via Kennedy, e il giocatore, ancora più fortunato, haunda 31.908,70. A darne notizia è l’agenzia Agimeg, che svela anche la combinazione vincente del concorso (quello delle ore 22 del 27 dicembre): 2 3 4 7 9 13 17 18 19 20. Numerone: 13. Decisamente un bel regalo per l’nuovo in arrivo e anche un buon presupposto per iniziare bene. Vittoria simile circa 10 giorni fa anche a Ferrara, dove è stato indovinato un‘5’ e vinti 27mila