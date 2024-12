Lanazione.it - Da Firenze alla Cina: donato il busto di Marco Polo

, 30 dicembre 2024 – Dopo la donazione deldi Cesare Beccaria, la Fondazione Romualdo Del Bianco Life Beyond Tourism prosegue nel suo impegno per la promozione dell’italianità nel mondo attraverso un nuovo gesto simbolico di diplomazia culturale, strumento di dialogo e conoscenza reciproca nel panorama globale: in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Diplomazia Culturale, e il Consolato Generale d’Italia a Chongqing, lo scorso 20 dicembre è statoal Museo del Sichuan unmarmoreo raffigurantenell’ambito delle celebrazioni del 700esimo anniversario della sua morte, opera dello scultore Dino De Ranieri di Pietrasanta. L’opera celebra l’eredità del viaggiatore, esploratore, scrittore e ambasciatore italiano.