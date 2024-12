Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo il pestaggio. A Comunanza è omicidio

E’Renzo Paradisi, il 75enne dipicchiato selvaggiamente la sera del 23 dicembre da Claudio Funari, 40enne concittadino che ha riempito di botte anche la moglie, Maria Antonietta Giacomozzi che ha riportato gravi lesioni agli arti, ma non è in pericolo di vita. L’anziano era ricoverato all’ospedale Mazzoni a seguito di una severa emorragia cerebrale traumatica. Una situazione talmente grave che in un consulto tra i medici del nosocomio ascolano e i colleghi del Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette si è convenuto sul fatto che un eventuale intervento chirurgico non avrebbe potuto determinare miglioramenti significativi in un quadro clinico che riferiva di un coma ormai irreversibile. Hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo, naturalmente, i familiari e la comunità di, dove la coppia di anziani è conosciuta e stimata.