Oasport.it - LIVE Milano-Chieri 1-0, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Vero Volley avanti 14-12 nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-14 Mani out di Egonu da zona 2.17-14 ACE ORROOOOO!16-14 Scappa via il servizio di Van Aalen.15-14 Vola via l’attacco di Sylla.15-13 Trova l’incrocio delle righe Egonu con l’accelerazione da seconda linea.14-13 Parallela vincente di Skinner.14-12 MURO ORROOO!13-12 Stringe troppo la traiettoria della fast Alberti, palla che termina out.12-12 Pallonetto vincente di Daalderop.11-12 Sbaglia il servizio Egonu.11-11 Si ferma in rete la battuta di Gicquel.10-11 Alberti va nuovamente a segno con un tocco morbido a rete.10-10 Sbaglia la battuta Gray.9-10 Parallela vincente di Giacquel.9-9 Contrasto a rete tra Egonu e Omoruyi: prevale l’azzurra più esperta.8-9 Mani out di Egonu.7-9 Pallonetto vincente di Skinner.7-8 C’è il tocco del muro sull’attacco da seconda linea di Egonu.