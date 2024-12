Sport.quotidiano.net - Ternana, mercato mirato: "Nessuna rivoluzione"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per la società rossoverde la sessione invernale di calcioche si aprirà ufficialmente giovedì prossimo dovrebbe avere un copione molto chiaro. Il gruppo a disposizione del tecnico Ignazio Abate sta andando fortissimo, non soltanto per organizzazione tattica ed espressione di gioco, ma anche a livello di coesione, aspetto che ha contribuito a superare al meglio ogni momento di difficoltà nelle singole partite e ad ammortizzare le varie situazioni di emergenza dettate da squalifiche e infortuni. L’allenatore rossoverde, non a caso, commentando le grandi pagine finora scritte dalle Fere nella lunghissima serie positiva, ha parlato più volte di "vittoria del gruppo", aggiungendo a volte "in un momento delicato". E nel post partita di Pescara ha ribadito un paio di concetti-chiave che caratterizzeranno la linea di: "Di certo dovremo rimpiazzare i due ragazzi che si sono infortunati al crociato (Samuele Damiani e Dimo Krastev, rispettivamente mediano e difensore centrale, n.