Sinner e Medvedev porta chiusa a chiave | le parole clamorose di coach Cervara

Fino a qualche mese fa Daniilera "la bestia nera" di Jannik. Poi l'altoatesino è letteralmente esploso, scalando nel giro di poche settimane la classifica mondiale e macinando vittorie su vittorie contro il russo, pur fortissimo e sempre nei piani alti del ranking Apt. Tolto il ko ai quarti di Wimbledon al quinto set, infatti, il 23enne di San Candido ha ormai dimostrato di aver preso alla perfezione le misure dell'avversario e lo dimostrano anche lemolto chiare di Gilles. Il 43ennefrancese hatoin tasta al ranking nel febbraio del 2022, al culmine di una proficua collaborazione nata nel 2017 e che vanta anche il successo agli Us Open nel 2021 e alle Atp Finals del 2020. Oggi, invece, il russo è quinto. "Posso dire che ora abbiamo messo dentro tutti gli ingredienti per rendere possibile la vittoria in un altro torneo del Grande Slam", spiega, che però non nasconde la preoccupazione per l'ostacolo rappresentato da: "È un muro, una".