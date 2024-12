Pronosticipremium.com - Cristante fuori fino al 2025: l’infortunio alla caviglia complica i suoi piani e il mercato della Roma

Leggi su Pronosticipremium.com

di Bryanha preso una piega imprevista, lasciando lasenza uno deititolari per un periodo più lungo del previsto. Il centrocampista, che avrebbe dovuto essere tra i protagonisti nell’ultima sfida del 2024 contro il Milan, è costretto a fermarsi ben oltre le aspettative iniziali., risalentepartita contro l’Atalanta il 2 dicembre, si è rivelato più grave di quanto fosse emerso inizialmente. Gli esami medici hanno infatti evidenziato una lesione ai legamentidestra, un problema che, a differenzasemplice contusione prevista, rallenterà il rientro di, che non tornerà in campo prima di gennaio.Una situazione che coinvolge anche ilOltre a influire sulla sua disponibilità per lapotrebbe avere ripercussioni anche sul