Arresto Sala cosa vuole nascondere l' Iran Senaldi | Situazione complicata

La giornalista Ceciliaè stata arrestata incon imputazioni che ancora non sono state rese note il 19 dicembre scorso, ma la notizia è stata diffusa dalla Farnesina solo oggi. Il motivo è che "si è cercato di tenere lail più riservato possibile, proprio perché in queste situazioni la riservatezza ti permette di agire per il meglio", commenta Pietronel corso di 4 di sera, su Rete4, venerdì 27 dicembre. Il ministro Antonio Tajani al Tg4 ha spiegato che "ancora non sono chiare le imputazioni che vengono attribuite alla ragazza. Ora cercheremo di fare quello che abbiamo fatto con Alessia Piperno, l'altra giovane italiana arrestata qualche mese fa e che siamo riusciti a riportare a casa. Speriamo di poter fare lo stesso con quest'altra nostra connazionale che è stata fermata qualche giorno prima di Natale", ha detto il vicepremier che ha spiegato che "è dal giorno del fermo che stiamo seguendo la vicenda".