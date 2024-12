Ilgiorno.it - Ai bisognosi i soldi delle luminarie. La scelta comunale divide la città

Natale solidale a Buccinasco, con diverse iniziative a sostegno dei fragili. Tra queste, la decisione della Giunta di destinare 7.800 euro alle associazioni che sostengono le famiglie in difficoltà. Il contributo è rivolto alla Caritas con sede nella parrocchia Maria Madre della Chiesa, che aiuta 150 nuclei familiari; al Banco di solidarietà per le 56 famiglie assistite e alla Croce rossa per i 40 nucleiresidenti a Buccinasco. "Anche quest’anno – commenta Martina Villa, assessora alle Politiche sociali – abbiamo deciso di fare la nostra parte per sostenere le associazioni che si occupanofamiglie più fragili. Il mio ringraziamento va ai volontari di queste realtà che si spendono per gli altri tutto l’anno. Un impegno che incarna il vero spirito del Natale buccinaschese e della nostra comunità".