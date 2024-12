Pianetamilan.it - Milan – Le 5 cose (belle) di questo 2024: dai giovani a… Madrid

Ilè stato un anno particolare, con alcuni momenti emozionanti per ilche ha saputo regalare ai propri tifosi. Ecco le 5da ricordare con orgoglio e che hanno messo in evidenza la forza e la qualità della squadra rossonera: Due acquisti che hanno impressionato sin dal loro arrivo: Reijnders e Pulisic sono stati protagonisti di un’ottima stagione, con il centrocampista olandese che ha preso in mano il gioco della squadra e lo statunitense che ha portato dinamismo, qualità e gol. Entrambi sono diventati elementi chiave nel cuore del progetto rossonero, portando freschezza e classe in un reparto fondamentale. Ilha investito molto neitalenti, e ilha visto l'utilizzo di Camarda, Liberali, Zeroli e Jimenez nella rosa principale. Questihanno mostrato grande talento e maturità, segno di un futuro luminoso per il club e di una gestione oculata del settorele.