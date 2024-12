Metropolitanmagazine.it - Corea del Sud, impeachment per il presidente ad interim

I legislatori dell’opposizione sudna hanno presentato una mozione per sfiduciare e accusare il primo ministro e leader addelladel Sud, Han Duck-soo, due settimane dopo che il parlamento ha votato per mettere sotto accusa ilYoon Suk Yeol. Ciò avviene dopo che Han si è rifiutato di nominare i giudici della corte costituzionale proposti dal principale partito di opposizione, il Partito Democratico (DP). L’opposizione ha accusato Han di aver aiutato Yoon nel suo tentativo di instaurare la legge marziale il 3 dicembre. In precedenza Han si era scusato per non essere riuscito a bloccarlo.Han pose inoltre il veto a diverse proposte di legge presentate dall’opposizione, tra cui una che proponeva un’indagine speciale sulla breve dichiarazione di legge marziale fatta da Yoon.