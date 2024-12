Fanpage.it - Compra una giacca e trova una lettera del 2002 da una figlia alla mamma: “Voglio ritrovarle e restituirla”

Leggi su Fanpage.it

"Dentro sono sempre una bambina, tenera e coccolona, anche se per tutti voi sono fredda e cattiva. Nonostante tutto quello che mi fai passare non ho mai smesso di volerti bene. Sei sempre la mia": è quanto scritto in unadatatache una 31enne hato in un giubbotto. La donna, come ha raccontato a Fanpage.it, vorrebbere la giovane che l'ha scritta per restituirla.