Dilei.it - Re Carlo stravolge tutte le tradizioni di Natale. Ma almeno una regola è salva

Leggi su Dilei.it

Resi appresta a vivere uncompletamente diverso rispetto a quelli precedenti. Infatti, ha deciso di rompere conle, facendo modifiche al menu del pranzo e alla lista degli invitati. Maunasi. E non ci pensa nemmeno a modificarla,per quest’anno.Rerivoluzione ilReè a Sandringham con Camilla, pronto a ricevere i membri senior della Famiglia Reale il giorno di. Insieme andranno a messa e insieme pranzeranno, trascorrendo qualche ora in relax nel Norfolk.Il Sovrano ha fatto però parecchie modifiche alla tradizione. Quest’anno molte cose sono cambiate, dai dettagli più insignificanti agli appuntamenti istituzionali.infrange la tradizione col discorso del ReIn primo luogo,ha deciso di registrare il discorso didel Re in una location insolita.