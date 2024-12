Nba | Denver domina Phoenix impresa Orlando contro Boston

Leggi su Sportface.it

(19-12) firma l’della notte. I Magic, che hanno perso due giorni fa Moritz Wagner (legamento crociato) e da oltre un mese sono orfani di Paolo Banchero e Franz Wagner, battono 108-104(22-7). La squadra di Mosley sfiora i 20 punti di svantaggio per poi risalire nel secondo tempo trascinata da Tristan da Silva (18 punti) e Jalen Suggs (16 punti+6 rimbalzi+5 assist). Minutaggio ristretto per Goga Bitadze (8 punti+9 rimbalzi) causa falli. Celtics senza Tatum. Non bastano i 35 punti con 9 rimbalzi di Jaylen Brown per evitare la seconda sconfitta nelle ultime tre. Cleveland (26-4) approfitta delle difficoltà della squadra di Mazzulla per allungare in testa alla Eastern Conference. I Cavaliers battono Utah (7-21) in casa 124-113. Darius Garland e Donovan Mitchell combinano 45 punti (23+22).