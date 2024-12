Zonawrestling.net - La WWE e Vince McMahon rinnovano l’appello all’arbitrato nella causa promossa da Janel Grant

L’ex Chairman della WWE,, sta nuovamente cercando di imporre l’arbitratointentata contro di lui da. In un documento del 23 dicembre presentato dal suo avvocato, Jessica T. Rosenburg,ha formalmente richiesto l’arbitrato, citando una legge federale su tale questione.Nel documento si legge che.“L’imputatont K., in nome e per conto dei suoi avvocati sottoscritti, chiede rispettosamente a questa Corte un ordine che imponga l’arbitrato di questa questione ai sensi del Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 3, 4, per le ragioni esposte più dettagliatamente nell’allegata memoria di legge eDichiarazione dint K.. L’imputatochiede inoltre alla Corte di concedere altri e ulteriori provvedimenti che la Corte riterrà giusti e appropriati”.