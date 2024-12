Oasport.it - Atletica, grandi novità per la Diamond League: nascono le gare “plus”, cosa cambia nei meeting?

Leggi su Oasport.it

Lasarà caratterizzata da una grandenel 2025, come traspare da un comunicato diffuso in prossimità del Natale da parte del massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Si è infatti deciso di suddividere lepreviste in unin due fasce ed ecco così chele prove di livello+: saranno soltanto quattro per ogni tappa (due maschili e due femminili) sulle dodicipreviste da regolamento per ogni appuntamento e otto (quattro per uomini e altrettanti per le donne) durante gli atti conclusivi.Il montepremi delle” sarà maggiorato rispetto agli altri eventi: 20.000 dollari per il vincitore di tappa e 50.000 per chi alzerà al cielo il diamantone finale. Per le prove “normali” sono invece previsti assegni da 10.000 dollari durante le singole e 30.