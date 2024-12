Iodonna.it - Negli ultimi anni ha conquistato una grandissima popolarità tanto da essere considerata ormai un vero e proprio trend di benessere. Ma siamo certi di sapere davvero cosa si intenda per meditazione e quali siano i suoi benefici? Ne abbiamo parlato con Daniel Lumera

Leggi su Iodonna.it

I Centers for Disease Control and Prevention la indicano come uno deisanitari in più forte crescita degli. Parliamo della, tema che ha conosciuto un’enormeda dar vita a un filone di ricerca vastissimo. Mindful writing: come iniziare la pratica che unisce scrittura eX «L’interesse per laè esploso soprattutto durante il COVID, in un momento in cui le persone erano alla ricerca di strumenti che potessero aiutare a gestire quella situazione.