Napoli, Meret è l'eroe di Marassi ma il rinnovo è ancora lontano. E l'Inter osserva

, 23 dicembre 2024 - L'importante è finire, cantava Mina e in un certo senso ha cantato anche Antonio Conte dopo la strana partita didel suo, tanto bello e a tratti dominante nel primo tempo quanto deludente, sofferente e fortunato in una ripresa nella quale il Genoa avrebbe meritato molto di più del solo gol trovato da Andrea Pinamonti, buono solo a scrivere il proprio nome sul tabellino dopo quelli di André-Frank Zambo Anguissa e Amir Rrahmani. Gli azzurri vincono, espugnando uno dei campi più ostici della Serie A, dunque in teoria fornendo una prova di forza alle rivali nonostante il ritorno in vetta alla classifica, causa Atalanta, sia durato appena una notte. Eppure, se i titoloni se li prende Alexc'è qualcosa che non va. E non soltanto riferito ai fatti del campo.