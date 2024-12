Il presepe dell’I.c. comprensivo Ladispoli 1 in mostra a Civitavecchia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 dicembre 2024- Alcune classistituto1 hanno partecipato al progetto “Dal libro al”, un’iniziativa che ha permesso agli alunni di esprimere la loro creatività e di approfondire il valore del Natale attraverso la realizzazione di presepi. Guidati dalle loro insegnanti, gli studenti hanno utilizzato tecniche diverse e materiali di vario genere per costruire opere uniche e originali.Il laboratorio ha posto l’accento sull’importanza della collaborazione e dell’aiuto reciproco, privilegiando il lavoro di gruppo per stimolare lo spirito cooperativo tra gli alunni. Ogniracconta non solo la tradizione natalizia, ma anche l’impegno condiviso e la capacità di lavorare insieme per un obiettivo comune.Tra i presepi realizzati, quello della classe 2L del plesso Rodari si è distinto per creatività e cura dei dettagli, al concorso per presepi scolastici indetto dalla Regione Lazio.