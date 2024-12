Serie A 17 turno | Atalanta-Empoli 3-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.55 Undicesimo squillo consecutivo per l', che piega 3-2 un tostoe si riprende la vetta del campionato. La Dea si addormenta sulla rimessa laterale che innesca Henderson e poi il gol di Colombo (13'), ma si risveglia alla grande:Vasquez strepitoso su Kolasinac,ma non può nulla sulla capocciata De Ketelaere (34'). Djimsiti centra il palo, al 46' la ribalta Lookman (sponda Zaniolo).Ripresa.Pericolosi De Ketelaere ed Ederson,al 57'rigore:Esposito pareggia.La Dea non molla e De Ketelaere all'86' la risolve col mancino.