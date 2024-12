Lanazione.it - Licenziamenti alla Bally, il tavolo. Si aprono spiragli per 55 lavoratori

Leggi su Lanazione.it

Qualcheo per il futuro diStudio, a Lastra a Signa. Si è svolto infatti venerdì iltecnico di confronto tra la societàe Filcams Cgil e Uiltucs Toscana, per individuare possibili ammortizzatori sociali, con l’obiettivo di evitare il licenziamento dei 55 dipendenti che lavorano nello stabilimento lastrigiano. Proprio alUiltucs Toscana e Filcams hanno cominciato a ipotizzare, insieme ai rappresentanti della società e alle figure istituzionali presenti, alcune soluzioni per permettere la salvaguardia dei posti di lavoro e del sito aziendale. "Il confronto proseguirà ai primi di gennaio – si legge in una nota - essendosi l’azienda impegnata a non aprire alcuna procedura di licenziamento collettivo. La posizione di Filcams e Uiltucs Toscana non cambia e continua perciò a essere indirizzata da un lato a evitare icollettivi e dall’altro a salvaguardare il sito produttivo di Lastra a Signa".